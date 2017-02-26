Bunlar "Çanakkale Geçilmez"i bile anlamamışlar!

Bursa'da 'Hayır' için konuşan CHP'li İnce, "Çanakkale geçilmez diyorlar bakın geçtik diyor. Onu da yanlış anlamış. Çanakkale geçilmez diye sana demediler Yıldırım. İngilizlere İtalyanlara… dediler. Tam düşük profilli Başbakan böyle bir şey…" dedi.

Bursa Nilüfer'de vatandaşlarla buluşan Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 16 Nisan'daki referandumda neden 'Hayır' oyu verilmesi gerektiğini anlattı. Başbakan Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde Çanakkale ile ilgili yaptığı açıklamasına da değinen İnce, şöyle konuştu: " Çanakkale geçilmez diyorlar bakın geçtik diyor. Onu da yanlış anlamış. Çanakkale geçilmez diye sana demediler Yıldırım. İngilizlere İtalyanlara… dediler. Tam düşük profilli Başbakan böyle bir şey…"



İşte İnce'nin konuşmasından satırbaşları:

İTAAT EDENLER DEĞİL HAYIR DİYENLER DEĞİŞTİRİR

Kendi kendini imha etmeye razı birisi. Başbakanlığım feda olsun. Binali feda olsun diyor. Dolar yükseliyor diyorlar. Dolsa ne olur dolmasa ne olur. Ne düşünüyorsun diyorsun diyorlar. İtaat et rahat et diyor. itaat edenler değil hayır diyenler değiştirir. Bilgisayar işine kafa yorma kafayı kırarsın diyor. Araştır, soruştur, sorgula diyeceğine gençlere…

50 SENE ÖNCE DEMİREL DE KÖPRÜ YAPTI

2017 yılında köprü ile övünüyorsun. Basıyoruz parayı geçiyoruz. Sen mi veriyorsun. İnsanlık uzay madenciliği yapıyor. Bu hala köprü ile övünüyorsun. 50 sene önce Demirel Boğaziçi Köprüsü’nü yaptı zaten. Sen bununla övünüyorsun. Hani demiş ya adam Oğlum vali olamazsın demedim ki…. Bunlarınki o hesap.

MUSTAFA KEMAL VE KUVAYİ MİLLİYE'CİLER 'HAYIR' DEMİŞTİ

Bizim tarihimizde birinci adamlar var bir de ikici adamları var. Bir de hayırcıları var. Pir Sultan ‘Hayır’cıydı, Padişah fermanlarına ‘Hayır’cıydı. Köroğlu ‘Hayır’cıydı, Halide Edip ‘Hayır’cıydı. Mustafa Kemal ‘Hayır’cıydı, emperyalistlere hayır dedi. Maraş’ta Sütçü İmam ‘Hayır’cıydı. Kuvayi Milliye’ciler ‘Hayır’cıydı.



BUNU DİYENLERE 10 MİSLİ İLE İADE EDİYORUM

Siz PKK’lı mısınız. Terörist misiniz, FETÖcü müsünüz. Hayır. O zaman bunları 10 misli ile iade ediyorum kendilerine. Apo seni kandıracak, FETÖ seni kandıracak, Kandil seni kandıracak, Mavi Marmara’dakiler seni kandıracak. Yahu ilkokul mezunu FETO seni kandırıyorsa, Obama sana kimbilir neler yapmıştır. Bir tek yerde çıkmıyor. FETÖCÜ çıkmayan bir yer var. TBMM. Şöyle bylock kullanan milletvekillerini görmek istemez misiniz. Bu sistem ikinci adamı Başbakanı da yok ediyor. Parişahın bile veziri var. Sadrazamı var.