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Bunu sakın yapmayın!
İşte kulak çubuğunun yol açabileceği 5 tehlike...Özellikle yaz aylarında havuz, deniz ve duş esnasında suyla temas artarken; kulağını sık sık temizleme ihtiyacı hisseden ve kulak çubuğuyla karıştıran insanlar, dış kulak yolunda gözle görülmeyen bazı çiziklere, zedelenmelere yol açabilir. O zedelenmeler ve çatlaklar da kirli maddelerin dış kulak yolunda iltihaplanmasına neden olabilir. Haliyle çok kolay enfeksiyon kapılabilir. Bu nedenle bilinçsiz hareket etmemek, kulak çubuklarını kulakların derinliklerine sokmamak gerekir.
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04 Ağustos 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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