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Burak Yılmaz, Beşiktaşlılarla arasını açan o pozisyonu anlattı

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Burak Yılmaz, Beşiktaşlılarla arasını açan o pozisyonu anlattı
Beşiktaş taraftarıyla yaşadığı sorunun başlangıcı olan pozisyonu anlatan Burak Yılmaz, "3-3'lük maçtan sonra Escude'nin bana yaptığı penaltı pozisyonundan sonra bana tavır aldılar. O hareket penaltı, sadece pozisyon dışarıdaymış" dedi.

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, özel bir televizyon kanalına verdiği röportajda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. ‘Video Yardımcı Hakem’ teknolojisine (VAR) karşı olduğunu da ifade eden Burak Yılmaz, son günlerin popüler konusu ‘yabancı problemi’ ile ilgili düşüncelerini aktarırken Beşiktaş taraftarıyla yaşadığı sorunun başlangıcı olan pozisyonu da anlattı.

Burak Yılmaz o anları hatırlarken şu ifadeleri kullandı: “3-3’lük maçtan sonra Escude’nin bana yaptığı penaltı pozisyonundan sonra bana tavır aldılar. O hareket penaltı, sadece pozisyon dışarıdaymış. 100 kere açıklamasını yaptım. Çıktım stada yine bağırdılar, küfür, kıyamet. Ben onlara da saygı duyuyorum. Beşiktaş taraftarına helal olsun. Bu kadar takımını destekleyen, aslan gibi taraftar. Pozisyon penaltı, neden Escude düşüyor? Bana vurmuyorsa neden düşüyor? Böyle düşünmek lazım. Pozisyondan dolayı sinirlilerdi, zaten sinirlerini de her maçta gösteriyorlardı.”

Yabancı sayısının düşürülmesi gerektiğini savunan milli futbolcu, “Bu saatten sonra beni eleştirmişler, yok o yorumcu bunu söylemiş, çok umurumda değil. Beni çok etkilemiyor diyeyim, özür dilerim, umurumda değil demeyeyim. Herkesin konuştuğunu dinleyemem, kusura bakmasınlar. Yabancı kuralına karşı olduğumu söyledim. Herkes düşüncesini söylüyor, ben söyleyince problem oluyor. ‘Serbest bırakılmalı’ dediğimiz zaman saygı duyuyoruz, ‘serbest olmamalı’ dediğimizde bana ağzını açıyorlar.

Beşiktaş’ta, Galatasaray’da yabancı çokmuş da ondan söylüyormuşum. Bana ne, ben 3-4 sene sonra gideceğim. Biz mutlu olmayız, mutlu ederiz, bizim Türk halkı böyledir. Gidin yabancılara sorun, ne kadar güzel ilişkilerimiz var. Ben kendi ülkemi düşünüyorum, kendi ülkemin insanlarını düşünüyorum, genç oyuncuların geleceğini düşünüyorum. Ne yapılabilir? Daha makul bir şekilde getirebilirler.

Bizim altyapımızdan 5-6 genç kardeşimiz var, ne kadar potansiyelli oyuncular. Bu yetenekli oyuncuların bu durumda oynayabileceğine inanıyor musunuz? İnanmıyorsunuz. Yabancı değil, isterseniz hepsi serbest olsun” dedi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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