Burak Yılmaz geri mi dönüyor?

Milli golcü Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing, Salzburg'tan Jonathan Soriano'yu transfer etti. Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın Çin Ligi'ne veda edeceği iddia edildi.

Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Çin ekibi Beijing Guoan, RB Salzburg'tan 31 yaşındaki İspanyol forvet Jonathan Soriano'yu kadrosuna kattı. Jonathan Soriano için Salzburg'a 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.

Transfer döneminde Galatasaray'ın Alman golcüsü Lukas Podolski'yi de istediği iddia edilen Beijin Guoan, Soriano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

VEDA MI EDECEK?

Espanyol alt yapısından yetişen Soriano, sırasıyla Almeira, Albacee, Barcelona B ve Salzburg formaları giydi. Soriano bu sezon 23 maçta 12 gol attı ve 7 asist yaptı. Beijing Guoan'ın bu transferi sonrasında milli futbolcu Burak Yılmaz'ın, Çin Ligi'ne veda edeceği iddia edildi.