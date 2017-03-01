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Burak Yılmaz yuvaya dönüyor!

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Burak Yılmaz yuvaya dönüyor!
Çin'de Beijing Guoan takımının formasını giyen Burak Yılmaz, sezon sonunda Türkiye'ye geliyor. Golcü için Trabzonspor teklifte bulundu ve olumlu cevap aldı.

50. yılında şampiyonluk ve güçlü bir kadro için kolları sıvayan Trabzonspor'un bombası eski kralı olacak... Burak Yılmaz'a tekrar bordo mavili formayı giydirmek için kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi, golcüye resmi teklifini iletti.
Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen 31 yaşındaki milli yıldızla görüşen bordo mavililer, ilk etapta istediği sonucu aldı. Burak Yılmaz sezon sonunda kesin olarak Çin'den ayrılacak.

SÖZ VERDİ
Trabzonspor'a prensipte söz veren ve sezon sonunda şartları ciddi şekilde masaya oturup görüşecek olan Burak Yılmaz, tekrar bordo mavili formayla Türkiye'de boy göstermeye sıcak bakıyor.

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