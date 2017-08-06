Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan açıklaması

Trabzonspor'a geri dönen Burak Yılmaz, 3 yıllık sözleşmenin ardından başkan Muharrem Usta ile birlikte basının karşısına geçti ve önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor, golcü futbolcu Burak Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta, “Kral yuvasına geri döndü” ifadelerini kullandı. Milli futbolcu Burak Yılmaz ise Trabzonspor’a dönmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Çin'in Beijing Guoan takımından bordo-mavili takıma transfer olan Burak Yılmaz için bugün Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın da katılımı ile Medicalpark Stadı'nda bir imza töreni düzenlendi. İmza töreninde ilk olarak Muharrem Usta söz alırken “Bugün Trabzonspor için önemli bir gün. Çünkü Trabzonspor tarihinde, Türk futbol tarihinde çok önemli yeri olan Burak Yılmaz ile yeniden, tekrar bir yolculuğa daha başlıyoruz. Burak, kendi tabiri ile tekrar yuvasına döndü. Hem Türkiye'de hem yurt dışında, dünyada attığı gollerle herkesin kabul ettiği bir futbolcu Burak Yılmaz. Belki de onu iki kelime ile tanımlayacak olursak ‘o bir gol makinesi' ve futbolun içinden bir tabirle ‘gol kralı', daha kısa tanımlayacak olursak ‘Kral geri döndü” ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulübün yeniden bir yapılanma döneminde olduğunu kaydeden Usta, “Bizim açımızdan bir yapılanma döneminden geçiyoruz ve bu sene daha iddialı, dahi kaliteli, herkesin beğeneceği bir takımı yeniden dizayn ediyoruz. Bu dizaynın iyi olabilmesi, herkesin mutlu olabilmesi için Burak Yılmaz bizim iç planımızda tabii ki önemli bir markaydı. Uzun bir serüven sonrasında onun da büyük gayretleri ile Çin'de iyi bir yaşamı varken, ekonomik anlamda ciddi bir kazancı varken Türkiye'ye dönmek ve Trabzonspor'a dönerken de büyük fedakarlıklar yapmak onun açısından da en az bizim kadar heyecan verici bir serüvendi. Uzun uğraşlar verildi, o da Trabzonspor'a gelmek için büyük gayretler sarf etti. Gönülden çok istekliydi. Çok iyi hatırlıyorum, ‘Trabzonspor'a dönmek istiyorum, Trabzonspor'da çok önemli işler yaptım ama daha da yapacağım önemli işler var. Gol kralı oldum ama daha büyüklerini düşünüyorum' dedi. Trabzonspor'un transferinde o dönemde birlikte forma giydiği arkadaşları büyük uğraş verdiler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Yönetici arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burak Yılmaz'a yuvasına tekrar geldiği için ‘hoş geldin' diyorum” diye konuştu.

“GERİ DÖNDÜĞÜN İÇİN MUTLUYUM”

Burak Yılmaz ise yaptığı konuşmada, “Başkanımıza söylediği güzel sözlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sözlerinden daha çok bunları bana hissettirdi. Hepimiz fedakarlık yaptık. Başkanımızın yaptığı fedakarlıklar var. Yönetimimizin yaptığı fedakarlıklar var. Herkese, yönetime teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım. Çok şeyler yaptığım, bireysel olarak çok güzel günler geçirdiğim Trabzonspor'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Geçmişe takılı kalmıyorum. Tekrardan kendimi burada ispatlamak istiyorum. Yeni bir savaş, yeni bir meydan okuma belki. Eskiye takılı kalmadan tekrardan burada kendimi ispatlamak istiyorum. Bu duygularla geldim buraya. Çok goller atmak istiyorum. Şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Transferimde emeği geçen sayın başkanımıza, sayın yönetim kurulumuza, teknik direktörümüze, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah’ım utandırmasın” dedi.

“HER ŞEY STAT AÇILIŞINDA BAŞLADI”

Çin'den ayrılma kararı ile ilgili sorulan bir soru üzerine Burak Yılmaz, “Trabzonspor'un yeni stadının açılışına davet edildiğimde belki biraz çekiniyordum. Başkanımız beni aradı, ‘Başımızın üstünde yerin var. Camiamız ve taraftarımız seni çok seviyor, geldiğinde onların sana olan sevgisini göreceksin' dedi. Gerçekten ben de geldim. Çok güzel ağırlandım, karşılandım. Orada başkanımız geldi, elimden tuttu ve kulağıma da ‘Seni alacağım' dedi. Orada ayrılık kararını vermedim ama içime düşürdü açıkçası. Bu olayla başlayan bir hikaye sonunda orada 5 maçlık bir ceza aldım. Bu konuda haksızlığa uğradığıma inanıyorum. Ceza aldıktan sonra kesin alınmış bir karardır” diye konuştu.

Burak Yılmaz, eski takım arkadaşı Selçuk İnan ile ise şunları söyledi:

“Selçuk İnan benim kardeşimdir, sadece soyadımız aynı değil. Kendisi Türk futbol tarihinin önemli oyuncularından biridir. Yönetimimiz uygun görürse, şartlarımız oluşursa, hocamız uygun görürse ben Selçuk'la her yerde oynamak isterim, keşke derim.”

“YENİ BİR HEDEF, YENİ BİR SAVAŞ BENİM İÇİN”

Bordo-mavili kulüpte 33 golle gol kralı olmasının ve yeni gol hedefinin olup olmadığının hatırlatılması üzerine yıldız golcü, “Onları artık bir kenara bırakıyorum. Fazla düşünmüyorum. Yeniden var olacağım. Yeni bir hedef, yeni bir savaş benim için. Hepiniz beni biliyorsunuz, bir gol atarsam 2.'sini, 3.'sünü atmak isterim. 50. yılımız, 50 yaşındayız. Bu sene takım olarak başarılı olmalıyız. Takımızı başarılıysa, ben de başarılıyım demektir. Bir gol sayısı hedefim yok ama atabildiğim kadar atacağım” açıklamasında bulundu.

Lucescu'nun Milli Takım'ın başına geçmesi ile ilgili soruya ise Burak Yılmaz, “Bugün Trabzonspor'un günü. Buraya dönüşüm çok daha önemli benim açımdan. Milli takıma saygı duyuyorum. 4 maçta galip gelirsek Dünya Kupası'na gideceğiz. Onla alakalı çok yorum yapmasam daha iyi olacak” şeklinde konuştu. 32 yaşındaki futbolcu, 17 numaralı formayı kendisine veren Onazi'ye de teşekkür ederek, bu yıl 17 numaralı formayı kendisinin giyeceğini söyledi.

“GEÇMİŞE TAKILI KALMAYALIM”

Bu sezon Süper Lig'de takımların iyi kadrolar kurduğuna dikkat çeken Burak Yılmaz, “Antalyaspor, Başakşehir çok iddialılar. Önemli olan onların ne yaptığı değil bizim ne yapacağımız. Benim düşüncelerim nettir. Taraftarlarımıza da haddim olmayarak şunları söylüyorum; Başkanımız 2011'deki hak arayışımızı sonuna kadar arıyordur. Geçmişe takımı kalmayalım. Düşüncelerimiz nettir canımız yanmıştır hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir. Artık camia olarak önümüze bakmamız lazım. Bu sezon ne yapmamız gerekiyor, ona bakmamız lazım. 2010-2011 sezonunda taraftarlarımızın verdiği desteği hatırlıyorum, o günleri biliyorum. Önümüze konsantre olalım. Bu seneyi kaybetmeyelim. Önümüze bakalım” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor dışında Türkiye'de başka kulüplerden de transfer teklif aldığını ancak bunu konuşmak istemediğini kaydeden Yılmaz, bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacağını ve kendisini hazır hissettiğini sözlerine ekledi.

Başkan Muharrem Usta ise yapılacak yeni transferlerle ilgili, “Bütün kamuoyunun bildiği gibi bizim almamız gereken oyuncular var. Zannediyorum lig başlayana kadar iyi bir girişim olabilir. Özellikle stoper ihtiyacımız olduğu kesin. Bir ya da 2 transferimiz daha olacak. Elde biriken oyuncular var, onlarla da görüşüyoruz. Kadroda ciddi bir eritmemiz olacak. Kadroda 4 gençle birlikte 25 kişilik bir sayı olacak” açıklamasında bulundu.