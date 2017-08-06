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Burak Yılmaz'ın maliyeti açıklandı

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Burak Yılmaz'ın maliyeti açıklandı
Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın 3,5 milyon euro bedelle Beijing Sinobo Guoan'dan transfer edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Burak Yılmaz'ı açıkladı! Trabzonspor, bir süredir gündeminde olan Burak Yılmaz için son resmi açıklamayı da yaptı.

Bordo-mavili ekip Burak Yılmaz'ın sözleşme fesih bedeli için Çin Süper Ligi temsilcisi Beijing Sinobo Guoan'a 3,5 milyon euro ödeyecek. Trabzonspor, milli oyuncu Burak Yılmaz ile de 3 yıllık sözleşme imzalarken, yıllık sabit ücret olarak 3 milyon 550 bin euro ödeme yapacak.

İşte Trabzonspor'un Burak Yılmaz için yaptığı iki açıklama...

''Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz' ın kulübümüze kesin transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre, Beijing Sinobo Guoan F.C.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 3.500.000.-EUR ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla''

''Profesyonel futbolcumuz Burak Yılmaz ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncumuza; her bir sezon için 3.550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla''

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