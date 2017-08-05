Burası İstanbul... Bir anda yol çöktü!

Maltepe Küçükyalı'da asfaltlama çalışması yapan kamyon, yola asfalt döktüğü sırada çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle kamyonun arka bölümü oluşan çukura gömülürken, kamyonu kurtarmak için başlatılan çalışma sürüyor.

Olay Maltepe Bağdat Caddesi Küçükyalı mevkiinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol üzerinde oluşan küçük çapta çukurları kapatmak için asfaltlama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne bağlı asfalt kamyonu yoldaki çukur noktalara asfalt dökerken yolda bir anda çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle kamyonun sol arka bölümü oluşan çukura gömülürken, kamyon şoförü olayla ilgili yetkilileri arayarak yardım istedi. Çökmenin yaşandığı yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken, kamyonu kurtarmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.





