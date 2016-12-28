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Burhan Kuzu'dan takipçisine ağır küfür

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Burhan Kuzu'dan takipçisine ağır küfür
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kuzu, Twitter'da takipçilerine ağır küfürler etmeye başladı.

Sosyal medyada neredeyse yaptığı her paylaşımla büyük tepki alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, Twitter’da takipçilerine ‘OÇ’ şeklinde hitap etmeye başladı.

Burhan Kuzu’nun bu ifadeyi küfür barındıran yorumlara karşı yaptığı gözlendi.

DAHA ÖNCE DE ‘HS’ ifadesini kullanmıştı

Twitter’da takipçilerine ‘OÇ’ şeklinde hitap etmeye başlayan Burhan Kuzu, daha önce de ‘H.S’ ifadesini küfür mahiyetinde kullandığı yönündeki eleştiriler için ‘H.S’ ifadesiyle ilgili olarak ‘Bazan ‘HS’ kısaltmasını kullanıyorum. Bu ‘Hadi Sen de’ anlamındadır diyerek kendini savunmuştu.

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