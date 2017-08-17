Burkayla meclise gelen vekil dünya gündeminde

Avustralya'da, Pauline Hanson isimli vekil parlamentoya burkayla girerek, burkanın yasaklanması için gösteri yaptı.

One Nation Partisi’nin vekili senatör Pauline Hanson, parlamentoya burkayla girdi. Saat 16:00 sularında hem parlamentoda hem de ülke genelinde burkanın yasaklanması için bir konuşma yapan senatör, kimliğiyle parlamentoya girdikten sonra yerine oturdu.

Herkesi şaşırtan ve İşçi Parti üyelerinin büyük tepkisini çeken Hanson’ın kıyafetini Derryn Hinch sert bir şekilde eleştirdi.

Hinch, “Bu kadın neden böyle bir kostümle içeri girebildi” derken, Parlamento Sözcüsü Stephen Parry, “Kimsenin kıyafetine karışamam” dedi.

Burkanın yasaklanması için böyle bir hamle yaptığı ortaya çıkan Hanson daha sonra burkayı çıkararak bir konuşma yaptı.

Ayağa kalktıktan sonra burkayı kafasından adeta sökercesine çıkaran Hanson’ın ilk sözleri, “Bunu kafamdan çıkardığım için çok mutluyum. Çünkü bu, parlamentoya ait olan bir şey değil” ifadesini kullandı.

Hanson daha önce burka hakkında “Şeytanın aleti” demiş ve “ulusal güvenliğimizi çok ciddi bir şekilde etkiliyor” ifadesini kullanmıştı. Avustralya’da Senatör Hanson’ın bu hareketinin, işadamı Dick Smith’le göçmen politikasını konuştuktan sonra yapıldığı açıklandı.

Hanson, “Yüzü kapayan bere, balaklava ya da kask giyerek bankaya ya da başka bir yere giren, adliye sarayına gidenlerin kafalarından bunları çıkarması isteniyor. Neden aynısı yüzü kapayan ve kim olduğunun anlaşılmasını engelleyen bir aksesuar için geçerli değil” dedi.

1990’larda Asya’dan gelen göçmenlere karşı bir tutum sergileyerek seçmenden oy toplamaya çalışan Hanson, son dönemde İslami usullere göre hazırlanan kıyafetlere ve camilere karşı bir politika izliyor.

Başsavcı George Brandis, “Bu yaptığınız hareketi görmezden gelemeyeceğim. Evet hepimiz sizin İslam inancına karşı hoşgörülü olmadığınızı biliyoruz fakat diğer Avustralyalıların dini duyarlılıklarına zarar verebileceğiniz konusunda sizi uyarıyorum” dedi.