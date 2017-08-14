Bugünkü YENİÇAĞ »

Burkina Faso'da restorana saldırı

»
Burkina Faso'da restorana saldırı
Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bir restorana yapılan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü 8 kişi yaralandı.

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bir restorana yapılan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü 8 kişi yaralandı.

Burkina Faso İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Remis Dandjinu, saldırıya ilişkin basına yaptığı açıklamada, Vameh Kurumah caddesi üzerindeki bir restorana gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda 1’i Türk 17 kişinin öldüğünü ve 8 kişinin yaralandığını aktaran Bakan Dandjinu, olayın terör eylemi olduğunu ifade etti.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Dışişleri Bakanlığı: Terörist saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da dün gece meydana gelen ve çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terörist saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ve bir vatandaşımızın da yaralanmasından ayrıca büyük üzüntü duyulmuştur." ifadesi yer aldı. 

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Burkina Faso halkına başsağlığı ile yaralananlara acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, "Türkiye son yıllarda uluslararası terörün hedefi haline gelen Burkina Faso'ya desteğini ve dayanışmasını sürdürecektir." mesajı paylaşıldı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Burkina Faso'da restorana saldırıBurkina Faso'da restorana saldırıIŞİD, ABD askerlerini vurduIŞİD, ABD askerlerini vurduABD'de polis helikopteri düştüABD'de polis helikopteri düştüİran'dan ABD ambargosuna 520 milyon dolarlık cevapİran'dan ABD ambargosuna 520 milyon dolarlık cevapABD'de çatışmalar büyüyorABD'de çatışmalar büyüyorTrump ve Macron Kuzey Kore'yi konuştuTrump ve Macron Kuzey Kore'yi konuştuGoran Hareketi, Barzani'den referandumun ertelenmesini talep ettiGoran Hareketi, Barzani'den referandumun ertelenmesini talep ettiTrabzon şehidi doğum gününde uğurlandıTrabzon şehidi doğum gününde uğurlandıKuzey Kore'de savaş hazırlığıKuzey Kore'de savaş hazırlığıTrump'tan bir tehdit de Venezuela'ya!Trump'tan bir tehdit de Venezuela'ya!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti