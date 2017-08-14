Burkina Faso'da restorana saldırı

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bir restorana yapılan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü 8 kişi yaralandı.

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bir restorana yapılan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü 8 kişi yaralandı.

Burkina Faso İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Remis Dandjinu, saldırıya ilişkin basına yaptığı açıklamada, Vameh Kurumah caddesi üzerindeki bir restorana gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda 1’i Türk 17 kişinin öldüğünü ve 8 kişinin yaralandığını aktaran Bakan Dandjinu, olayın terör eylemi olduğunu ifade etti.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Dışişleri Bakanlığı: Terörist saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da dün gece meydana gelen ve çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terörist saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ve bir vatandaşımızın da yaralanmasından ayrıca büyük üzüntü duyulmuştur." ifadesi yer aldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Burkina Faso halkına başsağlığı ile yaralananlara acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, "Türkiye son yıllarda uluslararası terörün hedefi haline gelen Burkina Faso'ya desteğini ve dayanışmasını sürdürecektir." mesajı paylaşıldı.