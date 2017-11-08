Bursa'da fabrikada patlama: 5 ölü

Bursa'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada göçük meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde bir fabrikada patlama ve göçük olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelip, çalışmalar hakkında bilgi alan Bursa Valisi İzzetttin Küçük’ün açıklamasına göre patlamada 5 işçi yaşamını yitirdi. Olayda en az 10 işçinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Enkaz altında başka kişilerin olup olmadığının araştırması sürerken,patlamanın etkisiyle çevredeki fabrikalar ve otomobiller de büyük hasar gördü.