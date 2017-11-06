Bursa'da ihale skandalı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kanalizasyon idaresinden ihale alan firmada şirket yöneticilerinin aynı zamanda BUSKİ’de de Yönetim Kurulu üyeleri oldukları iddia edildi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ'den, (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) ihale alan şirket yöneticilerinin, aynı zamanda BUSKİ'de de Yönetim Kurulu üyeleri oldukları ortaya çıktı. BUSKİ, skandalı doğruladı ve “Bundan sonra gereken hassasiyet gösterilecektir” açıklamasını yaptı.

YETKİ GENEL MÜDÜRDE

Sayıştay raporunda “Bazı BUSKİ ihalelerine katılan ve sözleşme imzalanan şirketlerin yönetim kurullarında yer alan kişiler, aynı zamanda BUSKİ Yönetim Kurulu üyesidir” tespitinde bulunan Sayıştay, “Söz konusu şirketlerin, 4734 sayılı Kanun'a göre ihale dışı bırakılması gerekirken, bu şirketler ihale dışı bırakılmadığı gibi yine bu şirketlerle sözleşme imzalanmıştır” denildi. Raporda BUSKİ Yönetim Kurulu'nca, 2016 yılında, KDV hariç 1 milyon liraya kadar olan ihale işlemlerini karara bağlama yetkisinin genel müdüre devredildiğine dikkat çekildi. Raporda “36 Ay Süre İle Muhtelif Binek Araç Çift Kabin Kamyonet, 4×4 Çift Kabin Kamyonet, Minibüs, Kamyon ve Kazıyı Yükleyici İş Makinesi ve Treyler Kiralanması Hizmet Alımı İşi ile BUSKİ Altyapı Projeleri Planlama, Uygulama, Bilgi İşlem, Bakım, İşletim İşlerine Teknik Destek Sağlanması Hizmet Alım İşinde; İhaleye katılan ve sözleşme imzalanan şirketlerin yönetim kurullarında yer alan kişiler, aynı zamanda BUSKİ Yönetim Kurulu üyesidirler” sözlerine yer verildi.