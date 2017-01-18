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Bursa'da IŞİD operasyonu

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Bursa'da IŞİD operasyonu
Bursa'da, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısıyla bağlantılı oldukları belirtilen şüphelilere yönelik operasyonda 15'i kadın 27 şüpheli, beraberlerindeki 29 çocukla yakalandı.

İstanbul'da Reina saldırganının yakalanmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bursa'da, Reina terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda IŞİD üyesi olduğu öne sürülen 15'i kadın 27 şüpheli, beraberlerindeki 29 çocukla yakalandı.

7 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaköy'deki saldırının ardından teröristin daha önce Konya'da kaldığı evde yaşadığı belirlenen bir kişinin Bursa'ya geldiğini belirledi. Bu şüpheliyi ve irtibatlı olduğu kişileri takibe alan ekipler, Nilüfer ve Gürsu ilçelerinde belirlenen 7 adrese, özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

15'İ KADIN 27 ŞÜPHELİ VE 29 ÇOCUK

Operasyonda 6 evde, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Doğu Türkistan uyruklu 15'i kadın 27 şüpheli, beraberlerindeki 29 çocukla yakalandı. Boş olduğu tespit edilen bir evde yapılan aramada ise 40 pasaport, 38 sahte geçici kimlik kartı ile paketlenmiş halde 15 cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler yaptıkları araştırmada boş evi organizatör oldukları belirtilen Tacikistan uyruklu M.S. ile N.S'nin kullandığını tespit etti. N.S'nin İzmir'de yakalandığı, M.S'nin ise halen arandığı öğrenildi.

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