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Bursa'nın yeni belediye başkanının skandal tweetleri

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Bursa'nın yeni belediye başkanının skandal tweetleri
AKP'de Genel Başkan Erdoğan'ın talimatıyla istifa eden Recep Altepe'nin yerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirilen Alinur Aktaş'ın skandal tweetleri ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile istifa eden belediye başkanlarından Recep Altepe'nin yerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Alinur Aktaş'ın daha önce atılmış skandal tweetleri dündeme bomba gibi düştü.

OdaTV'nin haberine göre, Alinur Aktaş’ın seçilmesinin ardından ise sosyal medyada Aktaş’ın geçmişte attığı skandal tweetleri ortaya çıktı.

O tweetlerinde Aktaş, “Hizmet'in Mitrovica'daki Kosova Eğitim Kurumu Öğr.yurdunda sahur programındaydık.
Teşekkürler Ali Çakır hocam” gibi ifadeleri  paylaştığı görüldü. Aktaş haberlerin ardından söz konusu tweetlerini sildi.

İşte o skandal tweetler:

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