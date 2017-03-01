Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Spor
»
Bursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!
Bursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!
Geçtiğimiz hafta 4-0 biten Kasımpaşa maçının ardından Bursasporlu futbolculara saldıranların görüntüleri internete düştü. Olay anı kameralara böyle yansıdı...Kaynak: Bursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!
01 Mart 2017 Çarşamba 12:21
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Emre Bölezoğlu'ndan tepki çeken hareket
Vodafone Arena dakikalarca o marş ile inledi!
Galatasaray taraftarı İzmir Marşı'nı söyledi!
Bir anda diz çöküp yalvarmaya başladı
Arda yine şov yaptı
Tribünde dikkat çeken 'Rusya' pankartı
Bursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!
Köpekten insanlık dersi!
Cem Yılmaz'ın 'hayır' esprisi paylaşım rekorları kırıyor
17 aylık bebeğiyle intihara kalkıştı
Engelli çocuğu otobüsten atan şoföre soruşturma
Oscar Ödülleri'nde skandal
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
FOTO GALERİ
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 01 03 2017
Fenerbahçe'ye bir şok da Emre Belözoğlu'ndan!
Öğretmenler okulun penceresinden atladı
ÇOK OKUNANLAR
Barzani'ye bağımsızlık desteği verildi!..
MİT'ten şok eden ByLock raporu
Selvi: Şerefin ne olduğunu Bahçeli'den öğrenecek değilim
ABD uydusundan gelen bir karar var!
MHP'li Karakaya 'evet'i anlatamadı!
Trump konuştu dolar fırladı
Müsavat Dervişoğlu'ndan çok sert açıklama!
Darbeci askerler birbirlerine düştü
Kürdistan'ı kim ilan etti?
Sosyal medyaya 'referandum' ayarı!
6 bin Türk milyoner Türkiye’yi terk etti
Millî duruşunuza çok yakışıyor...
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
Barzani'ye bağımsızlık desteği verildi!..
MİT'ten şok eden ByLock raporu
Selvi: Şerefin ne olduğunu Bahçeli'den öğrenecek değilim
ABD uydusundan gelen bir karar var!
MHP'li Karakaya 'evet'i anlatamadı!
Trump konuştu dolar fırladı
Müsavat Dervişoğlu'ndan çok sert açıklama!
Darbeci askerler birbirlerine düştü
Kürdistan'ı kim ilan etti?
Sosyal medyaya 'referandum' ayarı!
6 bin Türk milyoner Türkiye’yi terk etti
Fenalaşan dalgıcı Belediye Başkanı kurtardı
Millî duruşunuza çok yakışıyor...
Doğru gün ve saati seçmenin önemi
Adil Öksüz Londra'da mı?
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.