Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Bursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!

Bursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!
Geçtiğimiz hafta 4-0 biten Kasımpaşa maçının ardından Bursasporlu futbolculara saldıranların görüntüleri internete düştü. Olay anı kameralara böyle yansıdı...Kaynak: Bursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Emre Bölezoğlu'ndan tepki çeken hareket
Emre Bölezoğlu'ndan tepki çeken hareket
Vodafone Arena dakikalarca o marş ile inledi!
Vodafone Arena dakikalarca o marş ile inledi!
Galatasaray taraftarı İzmir Marşı'nı söyledi!
Galatasaray taraftarı İzmir Marşı'nı söyledi!
Bir anda diz çöküp yalvarmaya başladı
Bir anda diz çöküp yalvarmaya başladı
Arda yine şov yaptı
Arda yine şov yaptı
Tribünde dikkat çeken 'Rusya' pankartı
Tribünde dikkat çeken 'Rusya' pankartı
Bursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!
Bursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!
Köpekten insanlık dersi!
Köpekten insanlık dersi!
Cem Yılmaz'ın 'hayır' esprisi paylaşım rekorları kırıyor
Cem Yılmaz'ın 'hayır' esprisi paylaşım rekorları kırıyor
17 aylık bebeğiyle intihara kalkıştı
17 aylık bebeğiyle intihara kalkıştı
Engelli çocuğu otobüsten atan şoföre soruşturma
Engelli çocuğu otobüsten atan şoföre soruşturma
Oscar Ödülleri'nde skandal
Oscar Ödülleri'nde skandal
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 01 03 2017
  • Fenerbahçe'ye bir şok da Emre Belözoğlu'ndan!
  • Öğretmenler okulun penceresinden atladı
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti