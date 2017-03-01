Bursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!

Geçtiğimiz hafta 4-0 biten Kasımpaşa maçının ardından Bursasporlu futbolculara saldıranların görüntüleri internete düştü. Olay anı kameralara böyle yansıdı...

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 yenilen Bursaspor kafilesini taşıyan otobüsü durduran yeşil-beyazlı taraftarlar teknik heyet ve futbolculara saldırmıştı.

Osmangazi Köprüsü'nün Yalova tarafındaki gişelerinde otobüsü durduran futbol magandaları kapıyı açtırıp içeri girerek arbede çıkarmışlardı. Futbolculara hakaret eden taraftarlar ile takım kaptanlarından kaleci Harun Tekin ve birkaç oyuncu arasında arbede yaşanmış bu sırada da otobüsün ön camı kırılmıştı.

Bu çirkin olayın görüntüleri 5 gün sonra internete düştü. İşte o anlar kameraya bu şekilde yansıdı...