Bursaspor kendini ateşe attı

Ligde düşme hattına yakın olan Bursaspor, Gençlerbirliği'ne yenilerek kümede kalma şansını son maça bıraktı.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Bursaspor, evinde Gençlerbirliği’ni konuk etti. Zorlu geçen mücadele 2-1 Gençlerbirliği üstünlüğüyle son buldu.

Bursaspor bu skorla birlikte kümede kalma şansını son maça bıraktı. Rizespor, Osmanlıspor’u deplasmanda 2-1 yenerek kümede kalma yolunda büyük bir adım attı. Bursaspor ile Rizespor arasındaki puan farkı 2’ye indi.

Osmanlıspor 1-2 Çaykur RizesporÇaykur Rizespor deplasmanda iddiasız Osmanlıspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve Bursaspor'un da yenilmesiyle ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı.İlgili Haberi Oku

Bursaspor’un golünü 16. dakikada Cristobal Jorquera kaydetti. Gençlerbirliği 72’de Tokelo Rantie’nin golüyle eşitliği sağladı. Yeşil-beyazlılar son maçlarını Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak. Çaykur Rizespor ise Alanyaspor’u konuk edecek.

İHTİMALLER…

Rizespor’un Alanyaspor karşısında 3 puan alması halinde, Bursaspor Trabzonspor deplasmanında puan kaybı yaşarsa Süper Lig’de kalan taraf Rizespor olacak.

ŞOK İSTİFA

Gençlerbirliği’ne sahasında 2-1 mağlup olarak kendini son hafta ateş hattına atan Bursaspor’da Teknik Direktör Adnan Örnek istifa ettiğini açıkladı.

Müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa demeç veren Örnek, “Gözlerimin yaşlı olması normal. Bu takıma bir şok lazım. Bunu yapacağım. Trabzonspor’u yeneriz ama şok lazım. İstifayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle Trabzonspor maçına çıkmayacağım. Sorumluluk, günah bana ait. Ben bunu başaramadım. Çok uğraştım. Bu maçı sahada kazanmak lazımdı. Hatalar oluyor ama başkanla görüşeceğim ve sanıyorum görevi bırakacağım” şeklinde konuştu.

Açıklamalarına devam eden ve oldukça üzgün olduğu görülen Adnan Örnek “Koskoca takımın düşmesini seyredemem. Gerçekten şok lazım. Bu galibiyet için lazım. Görevi bırakacağım” dedi.

Göz yaşlarını tutamayan deneyimli çalıştırıcı tüm camiaya şu mesajları gönderdi: “Artık uyansınlar. Rüya bitmek üzere. Birileri uyansın artık. Maç sahada kazanılır. Ben üzülerek görevi bırakmak zorunda kalıyorum. İlginize, desteğine teşekkür ediyorum. 5-6 gün var. Bu takım ayağa kalkar ama bunlara gerçekten şok lazım. Olmaz, böyle gitmez çünkü. Uyansınlar ve ayağa kalksınlar. Söylenecek çok fazla şey yok. Birilerinin bir şey yapması lazım. Sorumluluk alıyorum.”

Adnan Örnek kısaca oyunu da yorumlarken şöyle konuştu: “İstenmedik bir skor elde ettik. Aslında oyuna iyi başladık. Oyunu tutmak istedik, ilk yarıda daha çok geri çekildik.”