Bugünkü YENİÇAĞ »

Bursaspor otobüsüne saldırı!

»
Bursaspor otobüsüne saldırı!
Bursasporlu futbolcular, 4-0'lık Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası taraftarın saldırısına uğradı. Takım otobüsünü durduran taraftarlarla futbolcular arasında arbede yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 yenilen Bursaspor kafilesini taşıyan otobüsü durduran yeşil-beyazlı taraftarlar, futbolculara saldırdı.

İstanbul deplasmanı dönüşü bir grup yeşil-beyazlı taraftar, Osmangazi Köprüsü'nün Yalova tarafındaki gişelerinde teknik heyet ve futbolcuların bulunduğu takım otobüsünü durdurdu.

Kapıyı açtırıp içeri giren grup ile bazı futbolcular arasında arbede çıktı. Futbolculara hakaret eden taraftarlar ile takım kaptanlarından kaleci Harun Tekin ve birkaç oyuncu arasında yaşanan tekmeli yumruklu arbede yaklaşık 5 dakika sürdü. Bu sırada otobüsün ön camı kırıldı.

Daha sonra taraftarlar, futbolcular ve kulüp çalışanları tarafından güçlükle otobüsten indirildi. Olayın ardından teknik heyet ve oyuncular, jandarmaya başvurarak saldırganlardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine bazı taraftarların gözaltına alındığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri eşliğinde yoluna devam eden kafile, Bursa'ya gelerek Özlüce Tesisleri'ne arka kapıdan girdi.

Yönetime istifa çağrısı

Özlüce Tesisleri önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu, slogan atarak kulüp yönetimine istifa çağrısında bulundu.

Bir süre tesislerin önünde bekleyen taraftarlar, daha sonra dağıldı.

Polis ekipleri, tesisler ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Bursaspor otobüsüne saldırı!Bursaspor otobüsüne saldırı!Beşiktaş'ın rakibi Olimpiakos olduBeşiktaş'ın rakibi Olimpiakos oldu900 liraya maç bileti900 liraya maç biletiAziz Yıldırım başkanlığı bırakıyor mu?Aziz Yıldırım başkanlığı bırakıyor mu?Beşiktaş 2-1 Hapoel Beer-Sheva / Maç ÖzetiBeşiktaş 2-1 Hapoel Beer-Sheva / Maç ÖzetiOsmanlıspor 0-3 Olympiakos / Maç ÖzetiOsmanlıspor 0-3 Olympiakos / Maç ÖzetiFenerbahçe'de Volkan Demirel şokuFenerbahçe'de Volkan Demirel şokuGalatasaray - Beşiktaş derisinin hakemi belli olduGalatasaray - Beşiktaş derisinin hakemi belli olduFenerbahçe’de Aykut Kocaman bekleniyor!Fenerbahçe’de Aykut Kocaman bekleniyor!Gözleri doldu, stadı terk etti!Gözleri doldu, stadı terk etti!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti