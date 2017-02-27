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Bursaspor'a yapılan saldırıda 6 gözaltı

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Bursaspor'a yapılan saldırıda 6 gözaltı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 4-0'lık Kasımpaşa yenilgisi sonrası Bursaspor kafilesine dönüş yolunda yapılan saldırıya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

Bursaspor kafilesine yönelik, Osmangazi Köprüsü'nün Yalova tarafındaki gişelerinde gerçekleşen saldırıya ilişkin çalışma yapan Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili 6 kişiyi yakaladı.

Saldırı gecesi gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

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