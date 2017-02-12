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Bursaspor'un avuktından ilginç paylaşım

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Bursaspor'un avuktından ilginç paylaşım
Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından, Bursaspor avukatı Hakan Dinçtürk'ün paylaşımına tepki yağdı.

Türkiye Süper Ligi'nde Bursaspor-Fenerbahçe arasında oynanan maç 1-1 sonuçlandı.

Olaylı geçen maçta iki gol de penaltıdan geldi. Bursaspor maçı 10 kişi tamamladı. Maçta sahaya onlarca patlayıcı madde, çakmak ve su şişesi atılırken bir taraftar da sahaya girdi.

Sahaya giren Bursasporlu taraftarın hedefinde eski Bursasporlu şimdi ise Fenerbahçe'de forma giyen Volkan Şen vardı. Taraftar Volkan Şen'in yanına kadar giderek Şen'in üzerine yürüdü. Sahaya giren güvenlik görevlileri taraftarı alarak saha dışına çıkardı.

Ancak sosyal medyada bu taraftara Bursaspor avukatı Hakan Dinçtürk tarafından sahip çıkıldığı anlaşıldı. Dinçtürk sahaya giren ve Volkan Şen'in üzerine yürüyen taraftarla fotoğrafını Twitter adresinden paylaşarak, "Kardeşimizi evine ve ailesine emanet ettik Allahın izniyle" ifadelerini yazdı. Bu tweetler büyük tepki topladı.

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