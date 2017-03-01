Bursa'ya korkutan deprem uyarısı

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er, Bursa'nın 7,5 büyüklüğünde depreme hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Bursa'da belediyeler ve organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere deprem beklenmesi gerektiğini ifade ederek, "Bunu bir buçuk aydır devam eden Çanakkale depremleri neticesinde söylüyoruz. Bursa depremi beklemeli. Buna göre hazırlık yapmalı" dedi.

"BURSA DEPREMLE İNATLAŞIYOR"

Çok eskilere gitmeye gerek olmadığını söyleyen Engin Er, "1939 Erzincan, 1999 Marmara, 2011 Van ve Çanakkale depremleri hazırlıksız yakalandığımız felaketlerden bazılarıdır. Mevcut deprem bölgeleri haritamıza göre, topraklarımızın yüzde 66'sı 1'inci ve 2'inci derece deprem bölgesinde bulunmaktadır. Konutlarımızın yüzde 44'ü 1'inci derece, yüzde 25'i 2'inci derece deprem bölgesinde yer alırken, nüfusumuzun yaklaşık 34 milyonu, yani yüzde 43'ü 1'inci derece, yaklaşık 22 milyonu 2'inci derece deprem kuşağında yaşamaktadır. 1900 senesinde bu zamana kadar depremlerde her yıl ortama bin insanımızı kaybettik ve 7 bin bina hasar gördü" diye konuştu.

Çanakkale'de meydana gelen depremlerin birbirinden bağımsız olduğuna dikkat çeken Er, "Buradaki Tuzla ve Babakale fayı bir sistem içinde işleyen Kuzey Anadolu fay hattının segmentlerinden biridir. Bu depremleri göz önüne alarak Bursa'nın da deprem gerçeğini unutmaması gerekiyor. Bursa depremle inatlaşıyor. Yetkililerin acilen muhtemel bir depreme karşı tedbir alması gerekiyor" şeklinde konuştu.