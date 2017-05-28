Bütün bunlar 5 bin lira için miydi Ey CHP?

CHP Genel Başkan İsmet İnönü, partisinin 1967 yılındaki IV. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmaya bir teşekkür ile başlayarak:

"Sayın Fetullah Gülen'e partimize yaptığı 5 bin TL'lik teberrû için şahsım ve partililerim adına teşekkür ederek, ne verirsen elinlen kendi gelir seninlen diyor ve bu teberrû makbuzunu çerçeveletip genel merkez binamızın girişine asacağımızı bildirip mevzuyu bağlıyorum" dedi. İsmet İnönü'nün bu sözleriyle partililer cûş u hûruşa erdi ve salon on binlerce CHP'linin tekbir ve Ya Allah Bismillah Allah u ekber sesleriyle çınladı...

Ve her şey o gün başladı işte...

O gün bugündür Kestane Pazarı'ndan harekete geçen F.G. gönüllüleri CHP'yi sarıp sarmaladılar, sızdılar, ele geçirdiler, hâkim oldular CHP'ye...

Bu gelenek ve bağlılık bugüne değin hiç değişmedi CHP'de...

CHP devletin her türlü imkânını seferber etti yıllarca F.G. cemaatine, devlet bürokrasisinde en kılcal damarlarına kadar istihdam etti, sınav sorularının çalınmasına bile gözlerini yumdu...

F. G. İçin, "Hakkında açılan tüm davalarda Sayın Fetullah Gülen Hocaefendi beraat etmesine, Yargıtay Genel Kurulu'nda da bu beraat kararı kesinleşmesine rağmen, Ergenekon yapılanmasının parlamentodaki uzantıları tarafından çete diye hakkında meclis kürsüsünden konuşma yapılıyor" diyen 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek değil, aslında CHP'li Turan Güneş'ti...

F. G. için, "Vicdani sorumluluğumun gereği olarak belirtmem gerekir ki, Fethullah Gülen Hocaefendi belki de son 1000 yılın en büyük Türk büyüklerinden birisidir. Yeryüzünün her köşesinde Türklüğe yaptığı büyük hizmetleri kendi gözlerimle ve hayranlıkla gördüm. Onu ve arkadaşlarını tehdit gibi görenler, bu vatana hamasi laflardan başka hangi yeryüzü başarısını tattırdılar ki? Fethullah Gülen, Türklerin büyük işler başarabileceğini gösterdi herkese. Ona düşmanlık edenlerin utanması ve oturup bin kere düşünmesi gerekir" diyen de yine 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu üyesi Hüseyin Kocabıyık değil, CHP'li Şükrü Saraçoğlu'ydu...

Türkçe olimpiyatlarında hep en ön sırada oturan ve sahnedeki çocuğun "Üşşşküdaraaa gideeer iken" türküsüyle hislenip gözyaşlarına hâkim olamayan ve "Yetti bu hasret gel artık" diyen de CHP'nin mevcut Genel Başkanı Kemâl Kılıçdaroğlu'ydu...

Ve ne olduysa CHP yüzünden oldu...

Zaten câmileri de ahır yapan onlar değil miydi?

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Saygıdeğer okuyucularım, Meclis Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı'nın ekranlarda gösterdiği 5 bin TL'lik CHP makbuzunu görünce ben şahsen iknâ oldum ki, bu FETÖ yalnızca CHP'de yuvalanmış.

Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, lûtfen artık itiraf edin de ülkemiz rahatlasın...