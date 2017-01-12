Büyük askeri sevkiyat Avrupa’ya ulaştı

ABD, Soğuk Savaş’tan bu yana Avrupa’ya en büyük askeri sevkiyatını yapıyor. 80’den fazla tank ve zırhlı araç ile 4 bin ABD askeri, Almanya-Polonya arasındaki Olszyna’ya konuşlandırıldı.

ABD ordusuna ait 80’den fazla tank ve zırhlı araç ile 3 binden fazla ABD askeri Polonya’da konuşlandırılmaya başlandı. ABD, Soğuk Savaş’ın son bulmasından bu yana ilk kez Avrupa’ya bu boyuta bir askeri sevkiyat yapıyor. Askeri sevkiyat, Rusya ile ilişkileri geliştirmek istediğinin işaretlerini veren Donald Trump’ın 20 Ocak’ta yemin ederek başkanlık görevi devralmasından çok kısa bir süre önce yapılmış oluyor. Bu kapsamda geçen hafta 80 ana muharebe tankı ve yüzlerce zırhlı araç Doğu Avrupa ülkelerine kara ve demiryoluyla ulaştırılmak üzere Almanya’ya ulaştı. Amerikan zırhlı tugayı da aynı planın parçası olarak Baltık ülkelerinde askeri tatbikatlar yapacak. BBC Türkçe’nin haberine göre; bu güçlerin 9 ayda bir değiştirilmesi planlanıyor. Fakat Donald Trump’ın seçilişiyle ABD’nin bu askeri duruşu sürdürüp sürdürmeyeceği konusunda soru işaretleri doğdu. Trump’ın ABD Savunma Bakanı adayı emekli general James Mattis, muhtemelen bu akşam Senato’da onaylanacağı oturumda bu konudaki soruları yanıtlayacak.