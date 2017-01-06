Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, teröristlerle çatışarak şehit olan polis Fethi Sekin'e rahmet diliyerek sözlerine başladı. 'Büyük bir saldırının önüne geçildi' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'daydı. Konuşmalarına dün İzmir'de yaşanan saldırıda şehit olan polis ve mübaşiri anarak başladı. Konuşmasında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Konuşmasından satır başları:

Dün İzmir'de yaşanan terör saldırısında şehit olan adliye çalışanımız ve polis memuruza Allah'tan rahmet diliyorum. Ele geçirilen silahlar, teröristlerin oraya çok büyük bir katliam için geldiklerini gösteriyor. Çok büyük bir felaketin önüne geçildi. Malesef Türkiye'nin üzerine salınan gözünü kan bürümüş katil sürüleri işbirliği halinde saldırılarına devam ediyorlar.

İdam TBMM'den geçerse bana onaya gelirse ben bunu onaylarım.

TERÖRLE MÜCADELE

Bölücü örgütün bıraktığı yerden IŞİD, onun bıraktığı yerden FETÖ onun bıraktığı yerden bir başka örgüt bu ihanet nöbetini devralıyor. Artık şu gerçeği hiç kimse inkar edemez. Bu örgütleri birileri güçlendirip Türkiye'nin üzerine salıyor. Yiğitçe ortaya çıkıp bizimle mücadele edemeyenler terör örgütleri üzerinden kendilerince bizi yola getirmeye çalışıyorlar.

Yaptıklarının yanına kar kalacağını sanıyorlarsa yazıklar olsun. Bunca masumun canını yakanlar, kanını dökenler şunu unutmayın; yaptıklarının yanına kar kalacağını düşünüyorlarsa bir kez daha yazıklar olsun. Kendi çıkarları için üzerimize terör örgütlerini salanlar aynı ateş kendilerini yaktığında yanlışı görecekler. Emin olun Türkiye bu musibetin üstesinden gelecektir. Dün İzmir'de teröristin üzerine aslanlar gibi atılan, onu etkisiz hale getirirken kendisi de şehadete koşan polisimizi gördünüz değil mi? Bu ülkede İzmir'deki polisimiz gibi 80 milyon kahraman var.

Bu ülkede tek başına darbecilere kök söktüren Ömer Halis Demirler var, bu ülkede tanklara meydan okuyan benim hanım kardeşlerim var. Allah aşkına böyle bir ülkeyi dize getirmeye kimin gücü yeter? Mutlaka 2023 hedeflerimize ulaşacağız.