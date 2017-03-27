Büyük milliyetçiler susuyor

Kerkük işgal edildi. Barzani bölgesel yönetiminin valisi atandı. Ardından alenen Barzani bayrağı çekildi. Ses var mı?

Yok!

Niye yok?

Ey Almanya!..

Ey Rusya...

Peki Kerkük?

İşgalci Barzani?..

Ona ses de yok gık da yok.

Sadece hükümettekiler değil.

Milliyetçiliği kimselere bırakmayan büyük liderin yönettiği MHP'den de ses yok..

İlginç değil mi?

Türkiye'nin Başbakanı Şeyh Sait nutukları atsın...

Olmadı Said Nursi'ye övgüler düzsün. Alsın başına taç yapsın ama sıra Türk yurtlarının işgaline gelince tek kelime etmesin...

Ege adalarına bakın.

Aynı duygusuzluk ve ilgisizlik orada da var.

Kardeşim, sizin derdiniz Türklerin elinde ne varsa saçıp savurup yok etmek mi? Tek tek işgal edilirken oturup sessizce bekleyip seyretmek mi?

İstediğinizle birlikte olun.

İstediğiniz haini alçağı, isyancıyı bağrınıza basın. Hiç umurumuzda değil. Biz Kerkük'ümüzü soruyoruz...

Ege adalarımızı, bizim olanın halini soruyoruz..

Hatırlayın.

Ne zaman bir Kerkük meselesi çıksa, ne zaman bir misakı millî meselesinden söz edilse konu dönüp dolaşıp Atatürk ve Lozan'a geliyordu.

Ve yine hatırlayın bu adamlar ve bunların yazar-çizer takımı el birliği ile hep bir ağızdan ve hiç utanmadan Atatürk'ü suçluyorlardı.

"Misak-ı Millîye sahip çıkamadı Kerkük'ü kayıp ettik" diye iftira atıyorlardı. Yetmiyor "Lozan hezimettir" diye kitaplar yazıyorlardı.

15 yıldır iktidardalar..

Ve devletin bütün imkânları ellerinde. İstediklerini yapmakta karşılarında tek bir engel yok. Ancak tam da bunların güç zirvesinde olduğu sırada Kerkük'e Barzani bayrağı dikiliyor ve yukarıdan aşağıya bütün koro seyrediyor?

İlginç değil mi?

Aynı zamanda derin bir hezimet öyle değil mi?

Türklerin oylarıyla iktidar olan bir parti, Türklerin bütün kazanımları ve hakları elinden avucundan uçup giderken seyrediyor.

Peki, bize milliyetçiliği reva görmeyenler, tekelci milliyetçiler ne âlemde?

Onlar Kılıçdaroğlu'na ağır laflar ederek saldırmakla meşgul. En önemlisi de nedir biliyor musunuz? Bütün güçleriyle AKP'ye oy toplamak. "Evet" deyin diye yırtınıyorlar.

Üstelik bunu ülkemiz için, Türklük için istiyorlar.

Heyhat!

Türklük, Ege'de, Kerkük'te, Musul'da ve Suriye Bayırbucak'ta işgal edilirken oluyor bütün bunlar.

Ezeli vatan TURAN işgal edilirken, dev milliyetçiler iktidara "evet" oyu istemek için ortalığı birbirine katıyor.

Ellerinden gelse ülkede muhalif sinek uçmasına izin vermeyecekler.

Öyle ki, hepimizi bir kaşık suda boğacaklar..

Siyasette, edebiyatta, sanatta ve gerçekte bir tek onlar olmalı.

Bir tek onlar konuşmalı.

Bir tek onlar söz söylemeli.

Ve halk dediğin sürü olmalı..

Düşünmemeli..

Ve onlar, bütün Türklük gözlerinin önünde yok olsa bile her zaman haklılar.

İşte bu sebeple onlara toptan itirazımız var.

"Hayır" diyoruz...