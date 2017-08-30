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Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı

Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı 1
20 Temmuz 1922'de kendisine dördüncü kez başkomutanlık yetkisi verilen Mustafa Kemal, işgalci düşman kuvvetlerine karşı hazırlıklarını gizlice yürüttü.
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