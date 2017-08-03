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Büyükataman'dan istifalarla ilgili açıklama

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Büyükataman'dan istifalarla ilgili açıklama
MHP Genel Sekreteri Büyükataman MHP'de son dönemde yaşanan istifalara ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

MHP Kocaeli Gölcük ve Bursa Yenişehir İlçe Başkanlıkları'nda yaşanan toplu istifalara ilişkin yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, istifa haberlerinin asılsız olduğunu verdilen sayının ise gerçeği yansıtmadığını savundu.

Büyükataman, açıklamasında, son günlerde bazı çevreler tarafından, "Gölcük ilçe teşkilatı yönetimi ve üyelerinden 410 kişi, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 215 kişi istifa etti." şeklinde asılsız haberlerin yayıldığını belirtti.

Söz konusu rakamların gerçeği yansıtmadığını ve istifa edenlerin sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olduğuna vurgu yapan Büyükataman, "Aramızda bulunuyorken partimizin lehine hiçbir hayırlı çalışma ve gayret göstermeyenlerin, şimdilerde istifa etmeleri nezdimizde hiçbir anlam ifade etmez." ifadesini kullandı.

Büyükataman, MHP'nin tüm bunlara rağmen, Türk milletinin dimdik ayakta kalmış son kalesi olduğunu kaydetti. 

Büyükataman, "Milliyetçi hareket sahipsiz değildir" açıklamasında bulundu.

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