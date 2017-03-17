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Büyükçekmece'den 'hayır' diyecek

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Büyükçekmece'den 'hayır' diyecek
MHP Genel Başkan adayı Akşener, referandum çalışmalarına Büyükçekmece'den 'hayır' diyerek devam edecek.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, tüm saldırılara ve ambargolara rağmen 'hayır' çalışmalarına devam ediyor. Akşener'in sıradaki durağı İstanbul Büyükçekmece olacak.

Akşener, 16 Nisan'da düzenlenecek olan Anayasa referanduma günler kala, Büyükçekmece'den neden 'hayır' denmesi gerektiğini anlatacak.

Akşener bugün, saat 19.00'da Büyükçekmece Orkide Düğün Salonu'nda İstanbullularla bir araya gelecek.

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