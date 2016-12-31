Büyükelçi cinayetinde flaş gelişme!

Saldırganın iPhone modeli telefonundaki şifreleri kırmak için harekete geçen yetkililer Apple ile iletişime geçecek. Apple'in ürettiği cihazlarda bulunan iCloud hesabının şifresinin kırılması için şirkete yazılacak.

Apple, telefonun iCloud hesabının şifresinin verdiği taktirde soruşturmada gelişme yaşanacağı, Altıntaş'ın bağlantılarına ulaşılacağı ifade ediliyor. Altıntaş'ın iCloud hesabının verilmesiyle mail hesabı, sosyal medya hesapları ve farklı hesaplarına ulaşarak suikastın detayları aydınlatılacak.

FBI'A VERMEMİŞTİ

Daha önce ABD'de San Bernardino'da bir engelli merkezinde maskeli üç saldırgan tarafından yapılan saldırıyı soruşturan FBI, 14 kişiyi uzun namlulu silahla öldüren saldırgan Syed Rizwan Farook'un iPhone 5C telefonunun şifresini istemişti. Ancak Apple, "Kişisel verilerin korunmasına önem veriyoruz" şeklindeki bir açıklamayla bu talebi geri çevirmişti.