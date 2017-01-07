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Büyükelçi cinayetinde flaş tutuklamalar

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Büyükelçi cinayetinde flaş tutuklamalar
Büyükelçi Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu'nda (FETÖ) mensubu polis adaylarına "abilik" yaptığı iddia iddia edilen 4'ü polis polis 5 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının saldırgan Altıntaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'ndaki bağlantılarına yönelik yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Sulh Ceza Hakimliği, 6 zanlının FETÖ/PDY üyesi olduklarına dair kuvvetli deliller olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

Kararın yazıldığı tutuklama müzekkeresinde, "Şüphelilere isnat edilen suçun niteliği dikkate alındığında, şüphelilerin tutuklanmasına karar verilmesinin kamu düzeninin sağlanması ve yeni bir suç işlenmesinin önüne geçilmesi için de gerekli olduğu, şüphelilerin kaçma şüphelerinin bulunduğu, bu nedenle tutuklama kararının uygun olacağına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un 19 Aralık'ta bir sergiye katıldığı sırada silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada saldırgan Altıntaş'ın İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde çalışan 4 dönem arkadaşı ile mezun olduğu Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan emekli olan ve FETÖ üyesi polislere "abilik" yaptığı iddia edilen teknisyen yardımcısı Süleyman Ergen ile yeğeni gözaltına alınmıştı.

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