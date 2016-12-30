Büyükelçi'nin cesedi yakılmış halde bulundu

Brezilya'da üç gündür kayıp olan Yunanistan Büyükelçisi'nin yakılmış cesedi bulundu.

Brezilya’da üç gündür kayıp olan Yunanistan Büyükelçisi Kyriakos Amiridis’in cesedi bir otomobil ile birlikte yakılmış olarak bulundu.

Kyriakos Amiridis en son Pazartesi günü Brezilyalı eşinin arkadaşlarının evinden çıkarken görüldü. Amiridis çiftinin ziyaret ettiği ev rio de Janeiro’nun kuzeyindeki bir varoş mahallesindeydi. Kyriakos Amiridis’in eşi kayıp ihbarını Çarşamba günü yaptı. Brezilya’nın en büyük televizyon kanallarından biti olan Globo TV elçinin kaybolmuş olduğu Nova Iguacu bölgesinde yanmış aracı tespit etti. Polisin yaptığı soruşturmadan sonra aracın Amiridis’e ait olduğu anlaşıldı.

Amiridis’in kaybolmasının ardından herhangi bir iletişim çabası yaşanmadığı için Polis olayın bir kaçırılma vakası olduğuna inanmıyor. Yunanistan büyükelçiliğinden yapılan bir açıklaya göre ise Amiridis ayın 9’una kadar izinliydi ve tatilini Rio’da geçiriyordu

59 yaşındaki Amiridis 2012’den 2016’ya kadar Libya Büyükelçiliği de yapmıştı.