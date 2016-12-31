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Büyükelçi'nin katili bakın kim çıktı?

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Büyükelçi'nin katili bakın kim çıktı?
Yunanistan’ın Brezilya Büyükelçisi Kiryakos Amoiridis’in, karısı ile ilişki yaşayan Brezilyalı bir polis tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Brezilyalı yetkililer büyükelçiyi öldüren kişinin, büyükelçinin eşi Fracois Amoridis ile ilişki yaşayan bir polis memuru olduğunu açıkladı.

İsmi Sergio Moreira Filho olan 29 yaşındaki Brezilyalı polisin, işlediği suçu itiraf ettiği belirtildi.

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