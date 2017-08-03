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Büyükerşen’e saldıran sanıklara ait 5 büfe mühürlendi

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Büyükerşen’e saldıran sanıklara ait 5 büfe mühürlendi
CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e saldıran şüphelilerin işlettiği 5 büfenin ruhsatları iptal edilerek kapılarına mühür vuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, geçen cumartesi Haller Gençlik Merkezi karşısında yer altına alınan Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının üst kısmında kalan Zübeyde Hanım Caddesi’ndeki büfelerin, yayaların geçiş yolunu masa ve sandalyelerle kapattığı için tartıştığı işletme sahibi emekli polis memuru Mahfuz Banlı ve adamlarının saldırısına uğramıştı. Polis tarafından gözaltına alınan Mahfuz Banlı, yeğeni Yunus Mehmetoğlu ve Yunus Emre Aksoy çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli Mustafa Çetiner ve Aydın Tekin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

CHP’li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, olaydan sonra Mahfuz Banlı’nın aynı cadde üzerinde büfe ve kafeterya olarak işlettiği 5 yerin ruhsatını iptal etti. Ruhsat şartlarına uymadığı ve yayaların geçiş yolunu kapattığı için ruhsatları iptal edilen 5 büfe bugün TOMA’lı çevik kuvvet polislerinin gözetiminde Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından tek tek kapıları mühürlenerek kapatıldı. 

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