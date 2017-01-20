"Büyüyünce Cumhurbaşkanı olup idamı getireceğim"

CNN Türk, karne alan öğrencilerin nabzını tuttu. Bir öğrencinin canlı yayında “büyüyünce ne olacaksın?” soruna verdiği “Cumhurbaşkanı olup idamı getireceğim” cevabı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Okulların kapanması nedeniyle röportaj yapan bir gazetecinin “Büyüyünce ne olacaksın” sorusuna, ilköğretim öğrencisinin verdiği yanıt sosyal medyayı salladı.

İlköğretim öğrencisi, “Sen ne olmak istiyorsun?” sorusuna “Hedefim büyük. Ve artacak. Basamak basamak” yanıtını verdi.

Öğrencinin, cumhurbaşkanı olma hedefini “Muhtarlıktan başlamayı düşünüyorum. Sonra belediye başkanı, sonra milletvekili, sonra bakan, sonra başbakan, sonra da cumhurbaşkanı olacağım” şeklinde sırasıyla söylemesini dikkat çekti.

Bununla birlikte muhabirin “Peki ne yapacaksın cumhurbaşkanı olunca” sorusuna ise verdiği yanıt şaşırttı: “Anayasayı değiştireceğim. Darbeciler yüzünden bir sürü sorun yaşıyoruz. Bu yüzden idam getireceğim. Anayasada geriye dönmüyormuş ama ben geriye döndüreceğim.”