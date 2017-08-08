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ByLock'tan gözaltına alınan pazarcı kadın hakkında flaş gelişme!

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ByLock'tan gözaltına alınan pazarcı kadın hakkında flaş gelişme!
Aksaray'da ByLock iddiasıyla gözaltına alınan pazarcı kadın serbest bırakıldı.

Aksaray merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün haberleşme sistemi "ByLock" kullandıkları iddia edilen 16 kişi yakalandı.

27 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı öne sürülen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aksaray merkezli İstanbul, Kayseri, Antalya, Konya, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Kırıkkale'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında esnaf kadınların da olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

PAZARCI KADIN SERBEST BIRAKILDI

Üzerine kayıtlı telefonda "ByLock" yüklü olduğu gerekçesiyle pazar yerinde gözaltına alınan kadın şüpheli G.D, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.   

Adreslerinde bulunamayan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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