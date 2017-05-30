'Çağdaş Atatürk Fotoğrafları' sergilendi

Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve binlerce fotoğraftan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan ünlü yazar ve iş adamı Hanri Benazus'un "Çağdaş Atatürk Fotoğrafları" Panora AVM'de ziyaretçileriyle buluştu.

Serginin yanı sıra imza günü ile de sevenleri ile bir araya gelen Benazus, Atatürk'e olan sevgisini ve arşivinde yer alan fotoğrafları anlattı. 4800 adetten oluşan özel Atatürk Fotoğrafları koleksiyonu olduğunu belirten Benazus "Atatürk'ün daha iyi tanıtılmasına yardımcı oluyorum. Arşivlemem 17 yaşında ilk defa rastladığım bir Atatürk fotoğrafı görüp onu satın almamla başladı. Sonradan bu bir tutkuya dönüştü. Gün geldi iki fotoğraf ve negatiflerini almak için günü birlik Amerika'ya gittiğim olmuştur. O fotoğraflar 1921 yılında Atatürk'le roportaj yapan bir Amerikalı gazetecinin çektiği fotoğraflardı" diye konuştu.