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Çağlar Çorumlu'nun acı günü!

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Çağlar Çorumlu'nun acı günü!
Oyuncu Çağlar Çorumlu’nun babası Vedat Çorumlu, yaşadığı Amasya’nın Merzifon İlçesi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Amasya’nın Merzifon İlçesi’nde yaşayan emekli öğretmen Vedat Çorumlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oyuncu Çağlar Çorumlu’nun babası olan Vedat Çorumlu için bugün Merzifon Karamustafa Paşa Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve yakın dostlarının katıldığı törende, Vedat Çorumlu kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. - Cenaze töreninde Çağlar Çorumlu taziyeleri kabul etti.

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