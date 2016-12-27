Çağlar Çorum'lunun sağlık durumu nasıl?

'GÜLDÜR Güldür' programının Eşofmanlı Şevket Hoca 'sı Çağlar Çorumlu korkuttu. Geçtiğimiz hafta marka yüzü olduğu firmanın yeni reklam filmi için kamera karşısına geçen Çağlar Çorumlu'nun kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

“GÜLDÜR Güldür” adlı komedi programında canlandırdığı Eşofmanlı Şevket Hoca karakteriyle tanınan Çağlar Çorumlu reklam filmi çekimlerinde rahatsızlandı. Geçtiğimiz hafta marka yüzü olduğu firmanın yeni reklam filmi için kamera karşısına geçen komedyenin kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenildi. Çekimler sırasında sırtında bir ağrı olduğunu ve kendisini kötü hissettiğini söyleyen Çağlar Çorumlu acilen hastaneye götürüldü.

Operasyonla kalp damarlarına stent takılan oyuncu, birkaç gün hastanede müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

"İYİYİM" MESAJI

Çıkan haberlerin ardından Çağlar Çorumlu Twitter sayfasında bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu sayfasına şu notu düştü:

'Gerekli tetkikler ve kontroller yapılıp, önlem alınmıştır. İlginize teşekkürler..."

ÇAĞLAR ÇORUMLU KİMDİR?

Eğitimci bir aileden gelen Çağlar Çorumlu, 4 Aralık 1977'de (39 yaşında) Merzifon'da doğdu. 1994 yılında, Merzifon Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra, Eskişehir'e yerleşti. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi "Turizm ve Otel İşletmeciliği" bölümünden mezun oldu. Eskişehir'de yaşadığı yıllarda, okuduğu üniversitenin "tiyatro kulübü"ne katılan Çağlar Çorumlu’daki yeteneği ilk fark eden bu tiyatro kulübünün yönetmeni olan Tolga Evren oldu .Tiyatro hayatına profesyonel olarak devam etmek için 2000 yılında İstanbul'a yerleşen Çağlar Çorumlu, Bir yıl "MSM ACTOR STUDIO"da tiyatro eğitimi aldı ve 2001 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra, hemen televizyon ve tiyatro sektöründe kendine yer buldu. Profesyonel olarak çalıştığı ilk tiyatro olan Kabare Taksim'e katıldı. Ardından, Kabare Taksim ekibinin yaptığı bir dizi olan 7 Numara dizisinde Yusuf Güdük karakterini canlandırdı. "Kabare Taksim"den sonra Komedi Kılçık adlı grupta kabare oyunculuğu yapmaya devam etti. Pek çok dizide ve sinema filminde rol alan ünlü tiyatrocu, animasyon ve reklam dublaj çalışmaları da yaptı. Çağan Irmak'ın 2010 yılı yapımı Prensesin Uykusu adlı filmindeki Aziz karakteri ile dikkatleri üzerine çekti 2012 yılında 16. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde, Şark Dişçisi adlı oyunda Taparnigos rolü ile "Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.