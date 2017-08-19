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Cagliari, Van der Wiel’i kiraladı!

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Cagliari, Van der Wiel’i kiraladı!
İtalyan ekibi Cagliari, Fenerbahçe'den Gregory van der Wiel'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Serie A ekiplerinden Cagliari, Fenerbahçe’nin Hollandalı sağ beki Van der Wiel’i kiraladı.

Mauricio Isla transferiyle, Fenerbahçe ile Cagliari arasında atılan dostluk köprüleri, hazırlık maçıyla devam etmişti. Bir süredir görüşmeler yapan iki kulüp, Van der Wiel’in transferinde anlaşmaya vardı ve Sarı Lacivertliler, Hollandalı oyuncuyu Cagliari’ye kiralık olarak verdi.

Van der Wiel, 1 yıl boyunca kiralık olarak Cagliari forması giyecek. Bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye’den ayrıldığını duyuran Van der Wiel, önce Amsterdam’a gidecek oradan da Cagliari’ye geçip Serie A ekibiyle sözleşme imzalayacak.

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