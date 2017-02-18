Ankara'da düzenlenen Türk Milliyetçileri Hayır diyor toplantısına katılan MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş, "babam yaşasaydı 'hayır' derdi" ifadelerini kullandı.

Türk Milliyetçileri Hayır Diyor Platformu'nun Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki terpip ettiği toplantıya, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş de katıldı.

Çağrı Türkeş, kendisine yöneltilen ''Neden hayır diyorsunuz?'' sorusuna, "Rahmetli babam Türkeş de yaşasaydı hayır derdi. Bugünkü MHP yöneticileri de evet diyemezdi. Ülkemizin selameti için partimizin ayakta kalabilmesi için hayır diyorum. Bu teklif MHP'yi söndürecek bir tekliftir" yanıtını verdi.

KARDEŞİM RÜCU ETSİN DİYE ONA DUA EDİYORUM

Kardeşi Tuğrul Türkeş'in de 'evet' dediği hatırlatılması üzerine de açıklama yapan Türkeş, "Ona dua ediyorum. Aslına rücu etsin inşallah" ifadelerini kullandı.