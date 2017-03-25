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Çağrı Türkeş: MHP'nin ayakta kalabilmesi için 'hayır' diyoruz

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Çağrı Türkeş: MHP'nin ayakta kalabilmesi için 'hayır' diyoruz
Eskişehir'deki panelde konuşan Alparslan Türkeş'in kızı Tuğrul Türkeş, "MHP'nin ayakta kalabilmesi için can-ı gönülden 'hayır' diyoruz" dedi.

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş, MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan'ın Eskişehir Hasan Polatkan Kültür Merkezi'ndeki konferansına katılarak, bir konuşma yaptı.

Çağrı Türkeş, anayasa değişikliği teklifinin Türk milletinde bir endişe uyandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen 15 sene zarfında ülkemizde birçok tuzaklar kurulduğuna şahit olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız da, kendisinin birçok konuda aldatıldığını söyledi, itiraf etti. Anayasa değişiklik teklifi de son bir aldanmaya kapı açacak bir tekliftir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, Türk milletinin birliğini tehlikeye sokacak bir teklif olarak gördüğüm için hayır diyorum.

Bu, Rahmetli Babam Alparslan Türkeş'in de ilkelerine karşı tekliftir. Hayatta olsaydı öyle bir teklifi, MHP yöneticilerinin yapması mümkün olmazdı. MHP yöneticilerinin böyle bir teklife öncülük etmesi, bundan evvel bütün iddialarını çürütür mahiyette bir davranıştır ve hepimizi çok üzmektedir. Biz ülkemizin selameti için partimizin ayakta kalabilmesi için gönülden hayır diyoruz."

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