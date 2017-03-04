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Çakıcı hastaneye böyle götürüldü!

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Çakıcı hastaneye böyle götürüldü!
Bolu F Tipi Cezaevi'nde yatmakta olan Alaattin Çakıcı, KOAH rahatsızlığı nedeniyle gece saatlerinde 50 asker ve yoğun güvenlik önlemleri arasında acil servise kaldırıldı.

Bolu F Tipi Cezaevi’nde yatmakta olan Alaattin Çakıcı, KOAH rahatsızlığı nedeniyle gece saatlerinde 50 asker ve yoğun güvenlik önlemleri arasında acil servise kaldırıldı. Çakıcı, hastane çıkışında referandumla ilgili soruya, “Sandıktan ‘evet’ veya ‘hayır’, ne çıkarsa millet ona saygı duymak zorunda. Yoksa insanlar rahmetli Kenan Evren’in hatasına düşer” dedi.

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Bolu’da F Tipi Cezaevi’nde yatmakta olan Alaattin Çakıcı gece saatlerinde KOAH rahatsızlı nedeniyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne götürüldü. 50 jandarma ve polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında acil servise götürülen Alaattin Çakıcı 2 saatlik muayenenin ardından hastaneden çıkartıldı.

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Hastane çıkışında, gazetecilerin ‘referandumla ilgili birşey söylemek ister misiniz?’ sorusuna Çakıcı, “Sandıktan ‘evet’ veya ‘hayır’, ne çıkarsa millet ona saygı duymak zorunda. Yoksa insanlar rahmetli Kenan Evren’in hatasına düşer” diye konuştu.

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