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Çakıcı’yı oğlu ikna etti

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Çakıcı’yı oğlu ikna etti
Bolu'da F Tipi Cezaevinde yatmakta olan Alaattin Çakıcı, 4 saat süren muayenesinin sonucunda bağrısaklarında düğümlenme ve yırtık olduğu tespit edilerek ameliyat edilmesine karar verildi. çakıcıyı ameliyata oğlu Ali Çakıcı ikna etti.

Bolu’da F Tipi Cezaevi’nde yatmakta olan Alaattin Çakıcı 3 günde ikinci kez KOAH ve karın bölgesindeki şiddetli ağrı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri altında Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne kaldırıldı.

Saat 17:00 sıralarında 80 kişilik jandarma ve polis ekipleri tarafından acil olarak hastaneye kaldırılan Alaattin Çakıcı 4 saat boyunca muayene edildi. Alaattin Çakıcı’nın karın bölgesinde ağrısı olması nedeniyle yapılan muayene sonucunda bağırsaklarında düğümlenme ve yırtık olduğu tespit edildi. Doktorların acil ameliyat olması gerektiğini söylemesi üzerine, Çakıcı ameliyat olmayı reddetti.

OĞLU ALİ ÇAKICI İKNA ETTİ

Oğlunun hastanaye gelmesini istemesi üzerine avukatı Can Sevinç, Ali Çakıcı’yı arayarak babasının kendisini Bolu’ya çağırdığını belirtti. Özel arabasıyla Bolu’ya gelen Ali Çakıcı jandarma görevlileri tarafından üstü aranarak Alaattin Çakıcı’nın yanına sokuldu.

Babasıyla yaklaşık 15 dakika konuşan Ali Çakıcı babasını ameliyat olması için ikna etti. Alaattin Çakıcı saat 17:00’de girdiği hastaneden gece saat 01:00’de taburcu edilerek cezaevine götürüldü.

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