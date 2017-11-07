Çakır'dan Öztürk'e: "BBP'yi FETÖ kurmuş, hadi ordan!"

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk'ün "Büyük Birlik Partisi'ni FETÖ kurdu" sözlerine tepki gösterdi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, bugünkü "17 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet haftası olsun diye kanun teklifi verenler..." başlıklı yazısında MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk'ü hedef aldı.

Oktay Öztürk, geçtiğimiz gün Kanal 7'de Mehmet Acet'in Başkent Kulisi programına konuk olmuş, "Büyük Birlik Partisi'ni FETÖ kurdu" iddiasında bulunmuştu.

Çakır, Öztürk'ün bu iddiasına yine Öztürk'ün FETÖ ile ilgili açıklamalarını geçmişten günümüze sıralayarak yanıt verdi.



İşte Çakır'ın o yazısı:



Sizin de kulaklarınız duydu mu? Siz de işittiniz mi?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk’e göre:

Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun 1992 yılında MHP’den -o dönemki adıyla Milliyetçi Çalışma Partisi’nden- ayrılmasında ve 1993 yılında Büyük Birlik Partisi’ni kurmasında FETÖ’nün eli varmış!

Hafızam yanıltmıyorsa bu MHP Genel Başkan Yardımcısı olan bu Oktay Öztürk şu Oktay Öztürk değil mi?

Uluslararası istihbarat örgütleri tarafından; ki ülkemizin dini hassasiyetleri de göz önünde bulundurularak, üzerlerine din adamı ve cemaati karakterleri giydirilerek ülkemizde tohumlanan, habis bir ur gibi büyüyen, ve en zor koşullarda dahi ‘ölü adam’ taklidi yapabilme özel eğitimlerinden geçirilen çetenin, ellerinde ‘yolsuzluk ve rüşvet’ dosyalarıyla Türkiye’nin üzerine karabasan gibi çökmeye çalıştıkları o günlerde...

AK Parti hükümetini gösterip, Erdoğan nezdinde, Türkiye Cumhuriyeti Devletine operasyon yapmaya kalkışıp, anahtar teslimi ülkeyi peşkeş çekmeye çalıştıkları o günlerde...

Uluslararası platformlarda Türkiye’nin üzerine “El Kaide terör örgütü destekçisi” etiketini yapıştırmaya çalıştıkları o günlerde...

AK Parti hükümeti feryat figan “bu yolsuzluk ve rüşvet operasyonu değil, devlete operasyon çekmeye çalışıyor” derken...

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 17 -25 Aralık ‘Yolsuzlukla Mücadele Haftası’ olsun diye kanun teklifi veren MHP’nin Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk değil mi?

"BUNLARI SÖYLEYEN OKTAY ÖZTÜRK DEĞİL Mİ?"

“Ne paraleli kardeşim, paralel korku yaratarak, cambaza bak yapıyorlar, suç üstü yakalandılar” diyen MHP’nin Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk değil mi?

“Genel Başkanımız Sayın Bahçeli tarafından 17-25 Aralık Haftası, ‘Rüşvet ve Yolsuzluk Haftası’ olarak ilan edilmiştir. Türkiye çok zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu hükümet suç üstü yakalanmıştır. 9 ilde ‘Yolsuzlukla Mücadele’ konferansları vereceğiz” diye Fethullahçı terör örgütünü kendilerine referans kabul ederek, yollara düşen Oktay Öztürk değil mi? (24 Aralık 2014, Yol İş Sendikası Erzurum şubesi)

"ODASINDAKİ SAATİ 17-25 AYARLAYAN BAHÇELİ DEĞİL MİYDİ?"

Bir yandan devletin yaralarını sarmaya çalışıp bir yandan da “güçlüyüz evvellah” mesajı vermek ve topluma “devletin ayakta olduğunu” gösterebilmek için, “Devlete paralel olmuş bu çetenin inlerine gireceğiz inlerine” diyerek ülkeyi karış karış dolaşan dönemin Başbakanı Erdoğan’a karşı “Yolsuzluk yapanların inlerine gireceğiz. 17 25 Aralık yolsuzları sizi gördüğümüz yerde teneke çalacağız. Yargı önüne biz çıkartacağız, kaçamayacaksınız” (Semih Yalçın, Erzurum, Aralık 2014) diyerek çetenin yanında konumlanmayı seçen, makam odası saatini 17-25’e ayarlayan Bahçeli’nin yardımcısı Oktay Öztürk değil mi?

"ÖLÜMÜNE FETÖ SEVİNMİŞTİ"

MHP tabanına “17 -25 Aralık’ın ne olduğunu siz bilmiyorsunuz ben anlatayım” diyerek FETÖ’nün gayrimeşru hükümeti yıkmaya yönelik “dinleme kayıtlarına” dayanarak “oğlu ile konuştuklarının hesabını vermeli, hukuk çalıştırılsın, mahkemelere çıksınlar aklansınlar” diyen Oktay Öztürk değil mi?

Büyük Birlik’i FETÖ’nün katkısıyla, desteğiyle kurdu denilen rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da...

Ölümünde FETÖ’nün açıktan izleri bulunan ve herkesin hürmet ettiği, itimat ettiği bir isim.

Bütün sevenleri, siyaseten desteklemeyenler dahi rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu için gözyaşı dökerken, üzülürken, ölümüne bir tek FETÖ liderinin ve örgüt çetelerinin sevindiği bir isimden bahsediyoruz. Şimdi bu Oktay Öztürk’e göre FETÖ Muhsin Yazıcıoğlu’na BBP’yi kurması için destek vermişmiş! Muhsin Yazıcıoğlu’nun BBP’sinde meğer FETÖ’nün eli varmış!

Şimdi rahmetli Necmettin Erbakan hayatta olsaydı kestirmeden şöyle derdi:

Hadi oradan! Hadi oradan!



"AKŞENER'E AYNI İFTİRAYI ATIYORLAR"

Demek ki bugün Meral Akşener öncülüğünde kurulan yeni partiye yönelik FETÖ suçlaması pek de yeni bir şey değil. MHP’den geçmişte bile ayrılanlar Oktay Öztürk gibilerinin atacağı çamurdan kurtulamıyor.

Böyle bir siyaset anlayışından Allah ülkemizi ve milletimizi korusun!