Çakma ürün alana hapis

Marka ve patentleri koruma altına alan Sınai Mülkiyet Tasarısı, oybirliğiyle yasalaştı. Yasa; ‘çakma’ ürünleri üreten, satan, depolayan, nakleden ve satın alanlara hapis cezası getiriyor.

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent ve faydalı model haklarına ilişkin 193 maddelik Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı, TBMM’de oybirliğiyle yasalaştı. Tasarının yasalaşmasına iktidar partisi AKP’nin yanısıra CHP, MHP ve HDP de destek verdi. Yasa, marka haklarını ihlal edenlere 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Yasada öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle:

SES VE HAREKETE MARKA:

Marka yayımına itirazlarda, başvuru sahibinin talebi üzerine itiraz sahibinden markasını kullandığına ilişkin bilgi veya belge istenebilecek. Piyasada fiilen kullanılmayan tescilli markaların, girişimcilerin yapacağı yeni başvuruların tesciline engel olmasının önüne geçilecek. Marka olabilecek işaretlere ilişkin çizimle görüntülenebilme şartı kaldırılacak. Ses hareket markaları gibi yeni marka türlerinin tescili mümkün olacak. Marka başvurularının ilan süresi 3 aydan 2 aya indirilerek tescil süresi bir ay kısaltılacak. Hak sahiplerinin marka tescilinden doğan haklarını daha kısa sürede elde etmeleri sağlanacak. Kullanılmayan markaları TPE iptal edecek. Düzenleme, AB Direktifi ile paralel olarak yasanın yayımı tarihinden itibaren 7 yıl sonra yürürlüğe girecek. Hak sahiplerince verilecek muvafakatname ile aynı/aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak aynı/ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların tesciline olanak sağlanacak. marka sahiplerinin piyasada birlikte var olma iradeleri korunacak.

TAKLİTE HIZLI İMHA:

Taklit ürünün yargılama bitmeden imha edilmesinin önü açılacak.

TASARIMLARDA YENİLİK:

Tasarımlara yenilik incelemesi getirilecek. İnceleme sonucunda yeni olmadığı anlaşılan tasarım başvurularını TPE reddedecek. Modası hızlı değişen, tasarım ömrü kısa tekstil, giyim ve ambalaj gibi sektörlerde 3 yılla sınırlı, masrafsız, doğrudan tescilsiz tasarım koruması getirilecek.

EŞDEĞER PARÇA:

Otomotivde eşdeğer parça dönemi başlayacak. Yedek parçaların muadileri olan eşdeğer parçaların kullanımı tasarım koruma kapsamından çıkarılacak.

PATENT, FAYDALI MODEL:

Tescil süresi kolaylaştırılacak. Başvuru için gerekli belgelerin sayısı azaltılacak.

SINAİ MÜLKİYET HAKKI:

Hak sahibinin ithalatı engelleme olanağı ortadan kalkacak. Böylece, fiyat farklılıklarını azaltan bir yapı oluşturulacak.

‘BULUŞ’ PATLAMASI

Çalışanın, işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği buluş, hizmet buluşu sayılacak, bunun dışında kalan buluş serbest buluş olarak kabul edilecek.

Çalışan, hizmet buluşu yaptığında bu buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin işverene bildirecek.

Çalışan, buluşunu nasıl gerçekleştirdiğini bildiriminde açıklayacak, resmini verecek.

Çalışan, hizmet buluşunu serbest buluş niteliği kazanmadığı sürece gizli tutacak.

İşveren, hizmet buluşuyla ilgili hak talep edebilecek.

Patentin koruma süresi 20 yıl, faydalı modelin 10 yıl olacak.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten, satan, ticari amaçla satın alan, nakleden veya depolayan kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Marka koruması olduğunu belirten işareti ambalaj üzerinden kaldıranlara da 3 yıla kadar hapis cezası var.