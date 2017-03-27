Çalışanlara 400 TL'ye kadar kesinti geliyor

BES'le birlikte 45 yaş altı çalışanların maaşından kesinti başladı. Nisan ayında BES'in ikinci etabı başlayacak. Memurların da Nisan 15'te maaşlarından ilk kesinti yapılacak.

BES'le birlikte 45 yaş altı çalışanların maaşından kesinti başladı. Nisan ayında BES'in ikinci etabı başlayacak. Milyonlarca memurun da Nisan 15'te maaşlarından ilk kesinti yapılacak.

‘Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’ 45 yaş altı tüm çalışanlar (memurlar dahil) için zorunlu hale getirilmişti. Daha önce BES’i olsun olmasın 13 milyon çalışan bu kapsama alınmıştı. Sistem kademeli işliyor. İlk uygulama 1 Ocak’ta başladı. Ocak itibarıyla 1000 ve üzeri çalışanı olan özel sektörde toplam 1.8 milyon kişi zorunlu BES’e girdi. Bunlardan 836 bini kaldı, 974 bini sistemden çıktı.

HARCAMA PLANINA DİKKAT

Posta'da yer alan habere göre; 250-999 kişi çalışanı olan özel sektör ile kamu kurumları için zorunlu BES, 1 Nisan itibarıyla başlayacak. 2.5 milyon memur ile 1.5 milyon özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 4 milyon kişi daha otomatik olarak sisteme girecek. Bu grupta olanlar harcama ya da ödeme yapacaksa maaşında azalma olacağını göz önünde bulundurmalı. Çünkü aylık kazanca göre maaşlarda 53-399 lira arasında azalma olacak.

HESAP NASIL YAPILIR?

Aylık kesinti ‘prime esas kazanca’ göre yapılacak. Peki bu ne demek? Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen kazanç (brüt ücret) demek. Bunun içinde ücret, prim, ikramiye gibi ödemeler, özel sağlık sigortasına ödenen tutarlar yer alıyor. Asgari ücretli çalışansanız, maaşınızdan aylık en az 53 lira, yılda 636 lira kesilecek. Kazanç arttıkça kesinti de artacak. Sisteme giriş zorunlu ama 2 ay içinde cayma hakkınız var.

NASIL CAYILIR?

Cayma hakkı, BES’e dahil olduğunuz bildirildiği tarihten geçerli olmak üzere 60 gün içinde kullanılacak. Bu yasal bir hak. Cayma hakkı talebinizi Bireysel emeklilik şirketine çağrı merkezi, faks, posta ve e-mail ile bildireceksiniz. Bildirim ulaştıktan sonra emeklilik şirketi ödeme talimatını iptal ettirecek, varsa yapılan tüm ödemeleri (katkı payı, giriş aidatı gibi) 10 iş gününde iade edecek. 10 günlük süre gecikirse emeklilik şirketi faiz ödeyecek. 60 günü geçirirseniz yine aynı yöntemle cayabilirsiniz.

KİM NE ZAMAN DAHİL EDİLECEK?

100-249 çalışanı olan işyerleri 1 Temmuz 2017’de.

50-99 çalışanı olan işyerleri, mahalli idareler ve KİT’ler 1 Ocak 2018’den itibaren.

10-49 çalışanı olanlar 1 Temmuz 2018’de.

5-9 çalışanı olanlar 1 Ocak 2019’da.

Çalışan sayısı 1-5 arasında olan işyerleri ise kapsam dışı.

MEMURDAN EN AZ 60 LİRA KESİLECEK!

Milyonlarca memurun maaş aldığı tarih olan 15 Nisan’da kazancından yüzde 3 oranında kesinti yapılarak BES hesabına otomatik aktarılacak. Kesinti, 2008’den önce ve sonra memurluğa başlayanlar için farklı olacak. Bu kapsamda maaşlar en az 60 en çok 131 lira azalacak. Memurun otomatik BES’ini çalıştığı kurum yapacak. Başvuru gerekmiyor. Mevcut durumda memurun maaşında yüzde 16 SGK (emekli), yüzde 15 Gelir Vergisi, binde 7.59 Damga Vergisi kesintisi var.