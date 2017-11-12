Çalışma Bakanı’ndan 'taşeron işçi' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu taşeron işçiler ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu yıl bitmeden gerekeni yapacağız” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçiler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu konu hakkında yaptğı açıklamasında, “Taşeron işçilerin istihdamı konusunda bu yıl gerekeni yapacağız” dedi.

Bakan Sarıeroğlu geçtiğimiz aylarda da taşeron işçilerle ilgili yaptığı konuşmada, “Beklenti içinde olan birçok kesim var. Taşeronda çalışan arkadaşlarımız bunlardan en önemlisi. AK Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamlarındaki beklentiyi karşılayabilmek için bir aydır Maliye Bakanımız ile çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmayı çok kısa sürede tamamlayarak, kardeşlerimiz ile paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına beklentilerine, taleplerine yeni yasama döneminde yeni yıla girmeden bir cevap vermiş olacağız” ifadelerini kullanmıştı.