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Cam filmi cezaları affedilecek mi?

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Cam filmi cezaları affedilecek mi?
Cam filmi yasağı cezaları affedilecek mi sorusunun cevabını Bekir Bozdağ verdi.

Herkesin merak ettiği ve hükümetin geri adım attığı cam filmi yasağıyla yeni bir açıklama daha geldi. Cam filmi yasağına uymayan şoförlere kötü haber geldi. Cam filmi cezaları affedilmeyecek.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, cam filmi yasağına uymayanlara verilen cezalarla ilgili konuştu. Bozdağ, "Cezalarla ilgili bir af söz konusu değil" dedi.

Cam filmi konusunda biri İçişleri Bakanlığı’nı, diğeri Sanayi Bakanlığı’nı ilgilendiren iki ayrı yönetmelik bulunuyor. Yönetmeliklerden biri cam filmin kullanımını, diğeri üretimini ilgilendiriyor. 1997 yılında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63'ncü maddesinde, cam filmlerinin, cam renklendirmelerinin yasaklandığına yönelik bir madde bulunuyor. 

SOYLU: NORMALDE CEZA KESİLİYORDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yönetmelikleri birbirine uyumlu hale getirdiklerini belirterek "1997 yılında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63'ncü maddesinde, cam filmlerinin, cam renklendirmelerinin yasaklandığına yönelik bir madde var. Bu madde, bugüne kadar yürürlükte. 20 yıldır da bu devam ediyor, bu yasak devam ediyor. Bu yasak hiç kalkmadı. Normalde zaten ceza kesiliyordu. Cumhurbaşkanımızın uyarısı üzerine, yeni düzenleme yapılana kadar ceza kesilmesini durdurduk. Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek” demişti.

YASAĞIN KALKTIĞINI DUYANLAR TEKRAR TAKTIRDI

Geçen yıl yasağının kalktığının belirtilmesi üzerine birçok araç sahibi cam filmi taktırmıştı. Kasım ayında terör olayları nedeniyle otomobillere cam filmi takılması Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yasaklanmış ve sürücülerden tepki gelmişti.

CAM FİLMİ CEZASI NE KADAR?

Bir çok sürücüye bundan sonra "cam filmi" ve "araçta teknik değişiklikten" 301 lira ceza uygulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlıklara bu konuda çalışma yapılması için talimat vermişti. İçişleri Bakanı Soylu, bu talimatın ardından yasağın sürdüğünü ancak cam filmine bazı standartlar getirileceğini belirterek bu tarihten sonra ceza kesilmeyeceğini açıklamıştı. Daha önce ceza uygulanan sürücelere ne olacağı kamuoyunda merak konusu olmuştu.

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