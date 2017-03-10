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Camide AKP mitingi

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Camide AKP mitingi
AKP'nin, Bursa'da yapacağı referandum mitingini camide yapma kararı aldı. Mitinge İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılacak.

AKP referandum çalışmaları kapsamında Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bugün miting düzenleyecek. Olaybursa.com'da yer alan habere göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşacağı “Daima Millet kararımız evet” mitinginin duyurusu için şehrin çeşitli noktalarına pankartlar asıldı. Pankartlarda mitingin Beşevler Küba camide yapılacağının duyurulması dikkat çekti.

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